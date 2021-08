Golbey Golbey Golbey, Vosges GOLBÉCOLOGIE Golbey Golbey Catégories d’évènement: Golbey

Vosges

GOLBÉCOLOGIE 2021-09-11 11:00:00 11:00:00 – 2021-09-12 19:00:00 19:00:00

Golbey Vosges Golbey Vosges Pour la première fois, le festival Golbécologie prend place ! Au programme de ce week end : animations, ateliers, exposition, concert (original : il faudra pédaler pour en profiter !). Et conférence du présentateur météo de TF1 Louis Bodin le samedi ! Le tout entièrement gratuit afin d’en profiter avec toute la famille ! +33 3 29 31 23 33 http://www.golbey.fr/ Mairie de Golbey dernière mise à jour : 2021-08-11 par OT EPINAL ET SA REGION

