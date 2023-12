GoKungo Les Disquaires Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris GoKungo Les Disquaires Paris, 27 décembre 2023 20:00, Paris

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant PAF : 5 EUR

Du groove afro-beat aux rythmiques funk, d’une couleur éthiopique au modern-jazz, GoKungo a plusieurs facettes. Du groove afro-beat aux rythmiques funk, d’une couleur éthiopique au modern-jazz, GoKungo a plusieurs facettes. À l’initiative du projet, Benjamin Moroy propose une musique mêlant écoute et danse, issue de plusieurs années de partage avec les autres membres du groupe dans différents ensembles musicaux. Entre la France et le Mali, la complicité des musiciens depuis bientôt 20 ans aboutit aujourd’hui au projet GoKungo. Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

