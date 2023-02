GOJIRA FORTITUDE TOUR 2023 ROCKHAL, 26 février 2023, ESCH SUR ALZETTE.

GOJIRA FORTITUDE TOUR 2023 ROCKHAL. Un spectacle à la date du 2023-02-26 à 19:00 (2023-02-24 au ). Tarif : 46.5 à 46.5 euros.

[REPORTE – NOUVELLE DATE : 26/02/2023]Gojira est devenu le groupe français de death metal le plus connu à l’étranger. Avec plus de 25 ans d’activité, il a obtenu la reconnaissance en jouant dans les plus grands festivals du monde et est parvenu à conquérir les classements américains. Nommés deux fois aux Grammy Awards (2017) et enchaînant albums et tournées à succès : Gojira a conquis la planète !Le groupe présentera sur scène son 7ème album, Fortitude, porteur d’un discours engagé et environnemental.PORTES : 18h30CHILDREN AND YOUNG PEOPLE UNDER THE AGE OF 16 MAY ONLY ENTER THE ARENA IF ACCOMPANIED BY A PARENT OR AN ADULT WITH PARENTAL POWER Gojira Gojira

Votre billet est ici

ROCKHAL ESCH SUR ALZETTE 5, AVENUE DU ROCK’N’ROLL / BELVAL 4361

[REPORTE – NOUVELLE DATE : 26/02/2023]

Gojira est devenu le groupe français de death metal le plus connu à l’étranger. Avec plus de 25 ans d’activité, il a obtenu la reconnaissance en jouant dans les plus grands festivals du monde et est parvenu à conquérir les classements américains. Nommés deux fois aux Grammy Awards (2017) et enchaînant albums et tournées à succès : Gojira a conquis la planète !

Le groupe présentera sur scène son 7ème album, Fortitude, porteur d’un discours engagé et environnemental.

PORTES : 18h30



CHILDREN AND YOUNG PEOPLE UNDER THE AGE OF 16 MAY ONLY ENTER THE ARENA IF ACCOMPANIED BY A PARENT OR AN ADULT WITH PARENTAL POWER.46.5 EUR46.5.

Votre billet est ici