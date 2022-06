Goguette en terrasse : Démonstration culinaire Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres EUR Goguette en terrasse : Démonstration culinaire par le chef Éric Caillon de l’hôtel restaurant les Glycines.

Découvrez les pépites de la boutique de l’Office du Tourisme saupoudrés des produits du marché

Les vendredis de l’été de 10h à 12h sur la terrasse de l’Office Vendredi 29 Juilllet : La Ferme du Soleil Levant – Villiers-sur-Chizé (79)

Vendredi 5 Août : Les Mijotées de la Belle – Verrines-sous-Celles (79)

Vendredi 12 Août : GAEC Il était une ferme – Caunay (79) en partenariat avec le Pays d’Art et D’histoire

Vendredi 19 Août : Culure’Api – Ardin (79)

