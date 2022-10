Goguette d’enfer – Cabaret

2022-12-16 – 2022-12-16 Goguette d’enfer – cabaret, scène ouverte accompagnée Vendredi 16 décembre à 21h au Café du Boulevard à Melle On ne compte plus les venues de la Goguette d’enfer à Melle. La Goguette d’Enfer, c’est un cabaret spontané, festif, débridé, expressif…fantastique… dont le public est aussi et beaucoup l’acteur. Le principe est simple. Chaque personne de l’assemblée peut intervenir et ainsi faire démonstration de son talent : interpréter une chanson, un sketch, exécuter un tour de magie, se transformer en crapaud, en citrouille, danser… La désorganisation de la soirée est savamment agencée par le Maître de Goguette qui veille à ce que l’expression de chacun se fasse dans de bonnes conditions. Participation libre

Réservations auprès du Café du Boulevard 05 49 27 01 28

