GoGo Penguin « Everything Is Going To Be OK Tour 2023 » Grande Halle de la Villette, 9 septembre 2023, Paris.

Le samedi 09 septembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

32€

Placement libre debout

Nouveau départ pour le trio de Manchester qui a changé de label et de batteur, et nous revient avec un album plein d’espoir.

Les fans de GoGo Penguin peuvent être rassurés : le printemps 2023 marquait la renaissance du groupe après une période de tumulte qui a bien failli mener à sa disparition pure et simple. Mais c’était sans compter sur la vieille amitié du pianiste Chris Illingworth et du contrebassiste Nick Blacka, qui ont su se replonger dans l’écriture d’un nouveau disque après la pandémie et le départ du batteur Rob Turner, remplacé par Jon Scott (collaborateur, entre autres, de Mulatu Astatke). Signé sur un label berlinois créé à l’occasion, XXIM Records, Everything is Going to be Ok s’inscrit dans la droite lignée stylistique des précédents albums : mélodies aériennes, piano préparés, motifs répétitifs, contrebasse en contre-chant, compositions en crescendos … le tout avec une pointe d’électro et une influence d’Esbjörn Svensson toujours aussi marquée.

1re partie : Emile Londonien

Trio de Strasbourg plébiscité par Gilles Peterson, Emile Londonien s’impose comme l’une des formations phares de la nouvelle scène électro-jazz.

Non, Emile Londonien n’est pas le patronyme d’un seul musicien mais bien celui d’un trio qui a choisi ce nom de groupe — une blague à l’origine — en clin d’œil au saxophoniste soprano Emile Parisien. Quant au « Londonien », c’est pour souligner l’influence de la scène anglaise qui anime ces trois strasbourgeois issus du collectif Omezis, et qui citent Yussef Kamaal et The Comet is Coming dans leurs références. On pourrait également y ajouter celle du RH Factor, très prégnante dans les arrangements de cuivres, le tout pour une musique au charme légèrement désuet, qui nous ramène aux bons souvenirs de l’avènement du nu-jazz.

Grande Halle de la Villette 221 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

contact@philharmoniedeparis.fr

Emily Dennison GoGoPenguin