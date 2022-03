GoGo Penguin Espace Vélodrome, 30 mars 2022, Plan-les-Ouates.

GoGo Penguin

Espace Vélodrome, le mercredi 30 mars à 20:00

Des pistes de danse aux atmosphères plus méditatives, le trio de Manchester nous fait voyager au rythme de leurs mélodies imprévisibles depuis sa formation en 2013. Le groupe a su s’imposer comme fédérateur de publics et de styles, en mêlant la musique électronique et l’atmosphère des clubs, à un jazz minimaliste et aux influences rock. Grâce à cette exploration complexe combinée à une formation classique, GoGo Penguin s’affranchit des étiquettes pour imposer son propre son. En mai 2020, les trois jazzmen livrent une nouvelle interprétation de leur musique avec un album intitulé « GGP/ RMX » (Blue Note Lab). Il s’agit d’une version alternative et électronique du dernier album éponyme des GoGo Penguin (sorti en 2020), réinterprété par certains des meilleurs producteurs et DJ du monde. Pour ce nouvel opus, ils se sont entourés de la crème de la scène électronique indépendante, s’aventurant sur de nouveaux horizons musicaux. En décembre 2021, Jon Scott remplace Rob Turner à la batterie.

de CHF 10.- à CHF 25.-

GoGo Penguin est connu pour ses performances acoustiques électrisantes sur scène et ses arrangements musicaux inventifs.

Espace Vélodrome Chemin de la Mère-Voie 60, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T20:00:00 2022-03-30T21:30:00