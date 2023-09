Gogaille parisienne, grand bal festif et participatif Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 20h30 à 23h00

.Tout public. gratuit

dans la limite des places disponibles

La Compagnie de l’Escarboucle vous invite à une Gogaille Parisienne, grand bal festif et participatif.

Au programme,

les musiques de tradition orale, harmonisées et consignées dans les

Premiers traités de Danse et recueils d’airs à danser. Mais il ne s’agit

ni de faire une reconstitution historique du bal, ni de donner un cours

de danse. Les musiciens de l’Escarboucle se sont imprégnés des

vocabulaires chorégraphiques et répertoires musicaux historiques pour

les transposer à notre époque. Dans une forme festive et détendue,

l’Escarboucle propose un bal à l’esprit actuel, pour des gens

d’aujourd’hui.

Car ne nous y trompons pas : c’est bien de danse qu’il s’agit ! Les musiciens

jouent en dansant et invitent le public à suivre des pas simples et

conviviaux. Ils mènent le bal, expliquant les danses et dansant avec le

public.

Deux pas à

gauche, un pas à droite, une frappe de pied, un mouvement de bras… des

mouvements simples expliqués par les musiciens.

Nul besoin d’être bon danseur !

Venez chaussés de chaussures confortables, dans la tenue qui vous plait, et entrez dans la danse : L’Escarboucle

emmène tout le monde d’un seul corps et au son d’une même musique,

réalisant l’idéal humaniste de la Renaissance avec un public

d’aujourd’hui.

Compagnie de l’Escarboucle

Direction Musicale, Maître à danser, Flûtes à bec et cornemuses : Carine Moretton

Anches (chalemies, bombardes, dulcianes) : Adrien Reboisson

Percussions : Maxime Fiorani

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

Contact : https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/

