TRAIL DES VERRIERS Salle polyvalente, 6 mai 2023, Goetzenbruck.

L’association du Foyer Rural de Goetzenbruck organise la 6ème édition du trail des verriers semi-nocturne.

Le projet : course nature, sur longue distance, en milieu naturel, sur des chemins de terre et des sentiers de randonnée en plaine, en forêt ou en montagne

– 2 courses pour les enfants âgés de 6 à 12 ans

– 26 km en individuel

– 12 km en individuel

Départs (du stade) :

– 18h00, course des enfants

– 19h00, les 26km en individuel

– 19h30, les 12km en individuel

De la petite restauration et un stand buvette ainsi que des ravitaillements sur le parcours seront proposés.

Inscriptions possibles via : https://www.le-sportif.com/CalendarDetail/CalendarDetail.aspx?EventID=188846. Tout public

Samedi 2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . 16 EUR.

Salle polyvalente rue d’ingwiller

Goetzenbruck 57620 Moselle Grand Est



The association of the Foyer Rural of Goetzenbruck organizes the 6th edition of the trail of the glass workers semi-nocturne.

The project : long distance nature race, in a natural environment, on dirt roads and hiking trails in the plain, in the forest or in the mountains

– 2 races for children from 6 to 12 years old

– 26 km individual

– 12 km individual race

Departures (from the stadium) :

? 18h00, children’s race

? 7:00 pm, 26 km individual race

? 19:30, 12km individual race

Food and refreshment stands as well as refreshment points along the course will be available.

Registration possible via : https://www.le-sportif.com/CalendarDetail/CalendarDetail.aspx?EventID=188846

La asociación del Foyer Rural de Goetzenbruck organiza la 6ª edición del sendero de los trabajadores del vidrio seminocturno.

El proyecto: una carrera de naturaleza de larga distancia, en un entorno natural, por caminos de tierra y senderos de llanura, bosque o montaña

– 2 carreras para niños de 6 a 12 años

– 26 km individual

– 12 km carrera individual

Salida (desde el estadio) :

? 18:00, carrera infantil

? 19:00, 26 km individual

? 19:30, carrera individual de 12 km

Habrá puestos de comida y refrescos, así como puntos de avituallamiento a lo largo del recorrido.

Inscripción posible a través de: https://www.le-sportif.com/CalendarDetail/CalendarDetail.aspx?EventID=188846

Der Verein Foyer Rural de Goetzenbruck organisiert die 6. Ausgabe des halbnächtlichen Trails der Glasmacher.

Das Projekt: Naturlauf, über eine lange Distanz, in natürlicher Umgebung, auf Feldwegen und Wanderpfaden in der Ebene, im Wald oder in den Bergen

– 2 Rennen für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren

– 26 km im Einzeltraining

– 12 km Einzelkämpfer

Starts (vom Stadion aus) :

? 18.00 Uhr, Kinderlauf

? 19h00, die 26km im Einzelrennen

? 19:30 Uhr, die 12km im Einzelrennen

Es werden kleine Snacks und ein Getränkestand sowie Verpflegungsstellen auf der Strecke angeboten.

Anmeldungen sind möglich über: https://www.le-sportif.com/CalendarDetail/CalendarDetail.aspx?EventID=188846

Mise à jour le 2023-04-18 par OT DU PAYS DE BITCHE