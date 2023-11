Rencontre avec Emine S. Özdamar Goethe-Institut Paris Paris, 14 décembre 2023, Paris.

À l’occasion de la parution du N°30 de la revue Litterall et en coopération avec Litterallea

En présence d’Emine Sevgi Özdamar, de Bernard Banoun (Sorbonne Université – Faculté des Lettres) et de Joachim Umlauf (Litterallea)

Emine S. Özdamar est une écrivaine germano-turque maintes fois primée qui vit à Berlin. Son dernier roman Ein von Schatten begrenzter Raum (2021, Suhrkamp, non traduit en français) décrit – avec de nombreuses références autobiographiques – la vie d’une actrice et écrivaine qui quitte son pays, la Turquie, après le putsch de 1971, pour trouver un nouveau foyer (artistique aussi), en Europe occidentale. Dans le Berlin divisé, elle s’introduit dans le monde du théâtre et travaille avec les plus grands, comme Benno Besson, Matthias Langhoff et Claus Peymann. Elle décide d’écrire en allemand. Et passe également beaucoup de temps sur des projets à Paris.

En 2021, Emine S. Özdamar a reçu le prix littéraire allemand le plus important, le Prix Georg-Büchner pour l’ensemble de son œuvre.

2023-12-14T19:00:00+01:00 – 2023-12-14T20:30:00+01:00

