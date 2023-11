Jazzycolors NON-CONFINED SPACE Goethe-Institut Paris Paris, 15 novembre 2023, Paris.

Jazzycolors NON-CONFINED SPACE Mercredi 15 novembre, 20h00 Goethe-Institut Paris Tarif : 5€ et 10€ – Réservation conseillée

NON-CONFINED SPACE

Créé en 2014, Non-Confined Space est un duo d’improvisation électro taïwanais créé par Sonic Deadhorse (Guitare, Electronic, Live Visual) et Minyen Hsieh (Saxophones, flûte).

Depuis plusieurs années, ils évoluent dans l’Experimental Electronica et Contemporary Jazz et sont aujourd’hui de retour avec une multitude de nouveaux morceaux à vous présenter.

« Non-Confined Space » repousse les limites de l’expression musicale et met en pratique les théories de la musique expérimentale. La collaboration avant-gardiste de ces deux artistes de milieux opposés reste l’un des précurseurs de la musique expérimentale et continue à résister à l’épreuve du temps à Taïwan.

Goethe-Institut Paris 17 avenue d'Iéna 75116 Paris

2023-11-15T20:00:00+01:00 – 2023-11-15T21:30:00+01:00

