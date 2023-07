soirée jeux de société à la bibliothèque Goethe-Institut Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris soirée jeux de société à la bibliothèque Goethe-Institut Paris Paris, 27 septembre 2023, Paris. soirée jeux de société à la bibliothèque Mercredi 27 septembre, 18h00 Goethe-Institut Paris Entrée libre, Inscription obligatoire par mail Vous apprenez l’allemand et vous voulez vous entraîner à parler ? Lors de la soirée jeux à la bibliothèque, vous pourrez faire la connaissance d’autres personnes dans la même situation. Les jeux de société choisis encouragent les conversations simples en allemand et les échanges informels. Tou·te·s les apprenant·e·s de plus de 16 ans avec un niveau de langue à partir de A2 sont les bienvenu·e·s. Nous nous réjouissons de passer une soirée décontractée en votre compagnie ! Goethe-Institut Paris 17 avenue d’Iéna 75116 Paris Paris 75116 Paris 16e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque-paris@goethe.de »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T18:00:00+02:00 – 2023-09-27T20:00:00+02:00

2023-09-27T18:00:00+02:00 – 2023-09-27T20:00:00+02:00 rencontre soirée jeux de société Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Goethe-Institut Paris Adresse 17 avenue d'Iéna 75116 Paris Ville Paris Departement Paris Age min 16 Age max 110 Lieu Ville Goethe-Institut Paris Paris

Goethe-Institut Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/