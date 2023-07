Rose Ausländer – Une grande voix juive de la Bucovine Goethe-Institut Paris Paris, 21 septembre 2023, Paris.

Rose Ausländer – Une grande voix juive de la Bucovine Jeudi 21 septembre, 19h00 Goethe-Institut Paris Entrée libre, réservation conseillée

En présence de Sabine Aussenac et de Laurent Cassagnau (préfacier)

Modération : Antoine Spire

Rose Ausländer fait partie des figures majeures de la littérature allemande du vingtième siècle. Sa voix demeure pourtant quasi ignorée en France en dehors de cercles universitaires, alors même que son ami et compatriote Paul Celan la portait en haute estime et qu’elle est considérée comme l’une des grandes poétesses de la Shoah, au même titre que Nelly Sachs. C’est cette injustice que Sabine Aussenac a voulu réparer en retraçant les flamboyances culturelles de Czernowitz, la « petite Vienne » de la Bucovine, avant de fixer les béances du ghetto, de la Shoah et de l’exil, jusqu’à la renaissance en poésie de Rose Ausländer. Et c’est bien autour de cette césure fondamentale du génocide et de la problématique de la judéité que se noue le lien passionné de la poétesse à son public allemand, en miroir du rapport intime et universel la liant à son peuple et à sa religion.

A lire : Rose Ausländer – Une grande voix juive de la Bucovine de Sabine Aussenac, préface de Laurent Cassagnau (Éditions du Bord de l’Eau, 2022)

Agrégée d’allemand, Sabine Aussenac écrit aussi en allemand et en occitan. Romancière, nouvelliste, poète, elle a remporté de nombreux concours littéraires. Double lauréate des Jeux Floraux toulousains en 2020, elle traduit aussi Rose Ausländer, à qui elle consacre actuellement un roman, et rédige une thèse autour des femmes artistes de Worpswede. Elle a obtenu en été 2023 une bourse du Fonds Citoyen franco-allemand pour présenter ses recherches sur Rose Ausländer en Rhénanie.

Antoine Spire est journaliste et éditeur, il dirige notamment plusieurs collections aux éditions du Bord de l’Eau. Il est également essayiste, auteur d’une trentaine d’ouvrages.

Laurent Cassagnau est traducteur et maître de conférences en études germaniques à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, spécialiste de poésie de langue allemande moderne et contemporaine

En coopération avec les éditions du Bord de l’Eau

Goethe-Institut Paris 17 avenue d’Iéna 75116 Paris Paris 75116 Paris 16e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « +33 1 44439230 »}, {« type »: « email », « value »: « Info-paris@goethe.de »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T19:00:00+02:00 – 2023-09-21T20:30:00+02:00

2023-09-21T19:00:00+02:00 – 2023-09-21T20:30:00+02:00

Rencontre littéraire rencontre

© DR