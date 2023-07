Kim de l’Horizon Goethe-Institut Paris Paris, 7 septembre 2023, Paris.

Kim de l’Horizon Jeudi 7 septembre, 19h00 Goethe-Institut Paris Entrée libre, réservation obligatoire

En présence de Kim de l’Horizon et de sa traductrice Rose Labourie

Animation : Camille Thomine

Hêtre pourpre est d’abord une enquête familiale. Celle que mène Kim sur sa lignée maternelle lorsque sa grand-mère commence à perdre la mémoire. Poursuivant le travail généalogique entrepris par sa mère sur ses ancêtres féminines, Kim donne ainsi une existence à son ascendance de « sorcières », qui entretient un lien puissant à la nature, aux plantes et aux arbres – en particulier au hêtre pourpre éponyme, symbole de cette famille et de ces femmes, arbre généalogique autant qu’emblématique, mais aussi lieu refuge pour le personnage-narrateur lorsqu’il est enfant.

Lauréat des prestigieux Prix du livre allemand et du Prix suisse du livre 2022, ce premier roman audacieux – véritable phénomène en Allemagne – invente son propre genre littéraire à la manière dont Kim de l’Horizon invente son propre genre, en refusant de se laisser enfermer dans une identité de genre et en revendiquant sa non-binarité.

Kim de l’Horizon, né.e.x en 2666 sur Gethen. Avant Hêtre pourpre, Kim a tâché d’attirer l’attention avec des prix pour jeunes talents – notamment le concours

de poésie non écrite Textstreich et le programme d’écriture scénique Damenprozessor (« Processeur de dames »). Aujourd’hui, Kim en a assez du « je », étudie la sorcellerie auprès de Starhawk et écrit collectivement pour le magazine Delirium.

Rose Labourie est traductrice de l’allemand et de l’anglais. Elle a notamment traduit des livres de Juli Zeh, Ferdinand von Schirach, Mareike Krügel, Karin Kalisa, Sybille Berg, Chris Kraus et Nino Haratischwili.

Avec le soutien des éditions Julliard et de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture

Goethe-Institut Paris 17 avenue d'Iéna 75116 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-07T19:00:00+02:00 – 2023-09-07T20:30:00+02:00

