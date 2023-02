Lecture musicale de poèmes de Friederike Mayröcker Goethe-Institut Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Entrée libre, réservation conseillée

À l’occasion de la parution du nouveau recueil “Voyage dans la nuit” Goethe-Institut Paris 17 avenue d’Iéna 75116 Paris Paris 16e Arrondissement Paris 75116 Paris Île-de-France Avec Françoise Favretto (éditrice), Anne Kubler (traductrice), Piet Lincken (pianiste), Simone Strickner (comédienne) et Linde Waber (illustratrice) Friederike Mayröcker (1924-2021), écrivaine et poétesse autrichienne, est connue pour son œuvre expérimentale et singulière, pour laquelle elle reçut le Prix Büchner en 2001. Auteure d’une œuvre foisonnante, elle a publié au cours de sa longue vie d’écrivaine de nombreux poèmes, textes en prose ou destinés à la scène, pièces radiophoniques et livres pour enfants. Très peu traduite en français, les éditions de l’Atelier de l’agneau se sont heureusement penchées sur son œuvre et publient ses textes depuis une vingtaine d’années. À l’occasion de la sortie de Voyage dans la nuit, paru fin 2022, son éditrice française Françoise Favretto présentera l’ouvrage en compagnie de la traductrice du recueil Anne Kubler et de l’illustratrice Linde Waber.

Au piano, Piet Lincken (poète, artiste, compositeur) créera certaines de ses pièces réalisées à partir de poèmes de Friederike Mayröcker.

Lectures en français et en allemand par Simone Strickner, directrice du cours Florent de Paris. Á l’occasion du Printemps des Poètes 2023

