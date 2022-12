BANDE DESSINEE: Visages. Ceux que nous sommes. Goethe-Institut Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

BANDE DESSINEE: Visages. Ceux que nous sommes. Goethe-Institut Paris, 16 janvier 2023, Paris. BANDE DESSINEE: Visages. Ceux que nous sommes. Lundi 16 janvier 2023, 19h00 Goethe-Institut Paris

Entrée libre, réservation conseillée

Vernissage de l’exposition et rencontre avec les auteur.e.s handicap moteur mi Goethe-Institut Paris 17 avenue d’Iéna 75116 Paris Paris 16e Arrondissement Paris 75116 Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.glenat.com/24×32-glenat-bd/visages-ceux-que-nous-sommes-tome-01-9782344022924 »}, {« link »: « https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/par/ver.cfm?event_id=24410902 »}, {« link »: « https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/par/ver.cfm?event_id=24410872 »}] Rencontre littéraire BD – vernissage et visite d’exposition – dédicaces À l’occasion de la sortie en janvier 2023 du premier tome de la bande dessinée Visages, ceux que nous sommes aux éditions Glénat, le Goethe-Institut de Paris présente une exposition créée en concertation avec les auteur·e·s et la maison d’édition. Le vernissage de l’exposition sera accompagné d’une rencontre publique avec les scénaristes et l’illustrateur. Ils présenteront cette grande saga d’aventures romanesques en 4 tomes (tous à paraître en 2023). En présence des scénaristes Nathalie Ponsard-Gutknecht et Miceal Beausang O’Griafa et de l’illustrateur Aurélien Morinière. Rencontre animée par Sylvain Lesage Le livre:

Visages. Ceux que nous sommes. (Glénat, janvier 2023)

Sur un fond historique authentique, de 1900 à 1954, suivez la destinée de cinq personnages, de nationalités et de générations différentes, qui vont inscrire leurs destins croisés dans des mondes en guerre. Mais qu’est-ce qui détermine au final notre identité ? Qu’est-ce qui constitue ce que nous sommes ? L’union des différences n’est-elle pas préférable aux conflits et aux rancœurs, préfigurant ainsi, en miroir, la formation de l’Europe des Nations ?

Fiche de l’éditeur ***Un événement à l’occasion de 60 ans du Traité de l’Élysée*** En savoir plus sur l’exposition

En savoir plus sur la rencontre littéraire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-16T19:00:00+01:00

2023-01-16T21:30:00+01:00 (c) npg.graphic.com

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Goethe-Institut Paris Adresse 17 avenue d'Iéna 75116 Paris Paris 16e Arrondissement Ville Paris lieuville Goethe-Institut Paris Paris Departement Paris

Goethe-Institut Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

BANDE DESSINEE: Visages. Ceux que nous sommes. Goethe-Institut Paris 2023-01-16 was last modified: by BANDE DESSINEE: Visages. Ceux que nous sommes. Goethe-Institut Paris Goethe-Institut Paris 16 janvier 2023 Goethe-Institut Paris Paris Paris

Paris Paris