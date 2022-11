Rencontre littéraire : Wladimir Kaminer Goethe-Institut Paris, 15 décembre 2022, Paris.

Rencontre littéraire : Wladimir Kaminer
Jeudi 15 décembre, 19h00
Goethe-Institut Paris

Echange en présence de l’auteur avec Bernard Banoun (Sorbonne Université – UFR d’Etudes Germaniques), et Hélène Miard-Delacroix (Sorbonne Université – UFR d’Etudes Germaniques, Présidente du CIERA)

A la fin des années 1980, alors que le monde est en pleine ébullition, Wladimir Kaminer (* 1967), jeune Russe d’origine juive et esprit sensiblement rebelle, quitte son pays pour la RDA alors même que cette dernière connaît ses dernières heures. Âgé d’une vingtaine d’années lors de la chute du mur, il s’installe à Berlin où il vit depuis et obtient la nationalité allemande. Figure emblématique de la scène alternative berlinoise, écrivain brocardant le sentiment ostalgique, chroniqueur à la plume décapante, il s’impose comme une personnalité médiatique forte en Allemagne et l’un de ses auteurs les plus connus et les plus appréciés.

En partenariat avec le Centre Interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA) et la Faculté de lettres de Sorbonne Université



