Rencontre littéraire : E.T.A. Hoffmann Jeudi 8 décembre, 19h00 Goethe-Institut Paris

Entrée libre, réservation conseillée

Animation : Anthony Lachegar (VLEEL)

Lecture : Laurent Stocker (Comédie Française) Avec Elisabeth Lemirre, Jacques Cotin, Yves et Florian Torres.Animation : Anthony Lachegar (VLEEL)Lecture : Laurent Stocker (Comédie Française) Si E.T.A. Hoffmann s’est éteint en 1822, son influence brille toujours en 2022. L’inventeur du réalisme fantastique est partout telle une ombre derrière nous. Les éditions du Typhon mettent à l’honneur son inquiétante étrangeté dans un recueil magnifiquement illustré par Tristan Bonnemain. La spécialiste des contes Elisabeth Lemirre, l’éditeur Jacques Cotin, et les éditeurs du Typhon vous présenteront cet écrivain fougueux en compagnie de Laurent Stocker – de la comédie française. En français ***Rencontre hybride***

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez assister à la rencontre en ligne sur VLEEL en vous inscrivant sur le lien suivant :

S’inscrire sur Zoom En partenariat avec les éditions du Typhon et la plateforme de rencontres littéraires en ligne VLEEL

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T19:00:00+01:00

2022-12-08T20:30:00+01:00 ©Les éditions du Typhon

