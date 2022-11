Rencontre littéraire : Stefan Zweig – 80 ans après sa mort Goethe-Institut Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rencontre littéraire : Stefan Zweig – 80 ans après sa mort
Jeudi 1 décembre, 18h30
Goethe-Institut Paris

Entrée libre

Table ronde autour de sa vie et de son oeuvre handicap moteur mi Goethe-Institut Paris 17 avenue d’Iéna 75116 Paris Paris 16e Arrondissement Paris 75116 Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.goethe.de/ins/fr/fr/ver.cfm?event_id=24303154 »}] Table ronde avec Sébastien Lapaque, Jacques Le Rider, Jean-Jacques Pollet et Jean-Marie Valentin Écrivain, Stefan Zweig est reconnu comme le maître de la nouvelle psychologique. La rencontre met en évidence trois autres dimensions négligées de sa vie et de son œuvre : le biographe de personnalités qui, d’Érasme à Marie-Antoinette, ont marqué l’histoire de l’Europe; l’essayiste qui interprète Freud de son point de vue d’écrivain; l’exil au Brésil, évoqué ici sur la base de documents originaux. Plus d’informations sur Calendrier du Goethe-Institut Paris En français En partenariat avec la Société des Études Germaniques

