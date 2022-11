Rencontre littéraire : Barbara Honigmann, lauréate du Prix littéraire 2022 de la Fondation Konrad Adenauer Goethe-Institut Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rencontre littéraire : Barbara Honigmann, lauréate du Prix littéraire 2022 de la Fondation Konrad Adenauer Goethe-Institut Paris, 28 novembre 2022, Paris. Rencontre littéraire : Barbara Honigmann, lauréate du Prix littéraire 2022 de la Fondation Konrad Adenauer Lundi 28 novembre, 19h00 Goethe-Institut Paris

Entrée libre, réservation conseillée

Présentation de son livre « Unverschämt jüdisch » handicap moteur mi Goethe-Institut Paris 17 avenue d’Iéna 75116 Paris Paris 16e Arrondissement Paris 75116 Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.goethe.de/ins/fr/fr/ver.cfm?event_id=24287800 »}] En présence de l’autrice

Modération : Michael Braun En partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer Pourquoi Barbara Honigmann a-t-elle quitté Berlin-Est pour Strasbourg en 1984 ? Comment décrit-elle une vie juive entre orthodoxie et modernité ? Pourquoi son histoire familiale mérite-t-elle d’être racontée ? Et pourquoi est-il important pour elle de parler, de raconter et d’écrire sur le « juif inauthentique » (Jean-Paul Sartre) ?

Lauréate du Prix littéraire 2022 de la Fondation Konrad Adenauer, Barbara Honigmann parlera de ses derniers livres et de son activité d’écrivaine avec Michael Braun, conseiller littéraire de la Fondation Konrad Adenauer. Plus d’informations sur Calendrier du Goethe-Institut Paris **La discussion se déroulera en allemand**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-28T19:00:00+01:00

2022-11-28T20:30:00+01:00 ©Peter-Andreas Hassiepen

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Goethe-Institut Paris Adresse 17 avenue d'Iéna 75116 Paris Paris 16e Arrondissement Ville Paris lieuville Goethe-Institut Paris Paris Departement Paris

Goethe-Institut Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre littéraire : Barbara Honigmann, lauréate du Prix littéraire 2022 de la Fondation Konrad Adenauer Goethe-Institut Paris 2022-11-28 was last modified: by Rencontre littéraire : Barbara Honigmann, lauréate du Prix littéraire 2022 de la Fondation Konrad Adenauer Goethe-Institut Paris Goethe-Institut Paris 28 novembre 2022 Goethe-Institut Paris Paris Paris

Paris Paris