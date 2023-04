Concert Blüthner : Tsuzumi Namikawa Goethe-Institut Lyon, 24 mai 2023, Lyon.

Concert Blüthner : Tsuzumi Namikawa Mercredi 24 mai, 19h00 Goethe-Institut Lyon Sans inscription | Prix: 8€ ; 5€ avec la Goethe-Karte

Lors de concours nationaux et internationaux, Tsuzumi Namikawa a remporté plusieurs prix, dont récemment (en 2022) 1ers prix au « 13e Concours International Fryderyk Chopin » à Mariánské Lázně et à l’« International Piano Prize Napolinova » à Naples ainsi que les 2es prix au « Carl Filtsch Competition » à Sibiu et au Concours International de Piano Schimmel à Braunschweig. Au concours international « Münchner Klavierpodium der Jugend », elle a reçu dix prix. Entre autres, Tsuzumi Namikawa a obtenu à deux reprises le Prix Louis Spohr de musique pour les jeunes de la ville de Braunschweig et a enrichi la vie culturelle de la région dans plusieurs concerts. Des récitals l’ont emmenée au-delà des frontières de l’Allemagne en Suisse, en Autriche, en Finlande et au Japon. Akiko Ebi, Ewa Poblocka, Janina Fialkowska et Alekseï Lioubimov comptent parmi les artistes qui l’ont fortement influencée.

Programme

Maria Szymanowska

Nocturne B-Dur

Felix Mendelssohn Bartholdy

Lieder ohne Worte Op.30

Nr. 1 Es-Dur Andante espressivo

Nr. 2 b-Moll Allegro di molto

Johannes Brahms

Intermezzi, Op. 117

I. Es-Dur Andante moderato

Frédéric Chopin

Walzer As-Dur, Op. 42

Walzer Des-Dur, Op. 64 Nr. 1

Johannes Brahms

Intermezzi, Op. 117

II. b-Moll Andante con moto,

e con molto espressione

Felix Mendelssohn Bartholdy

Lieder ohne Worte Op.30

Nr. 3 E-Dur Adagio non troppo

Nr. 4 h-Moll Agitato e con fuoco

Johannes Brahms

Intermezzi, Op. 117

III. cis-Moll Andante con moto

Frédéric Chopin

Barcarolle Fis-Dur, Op. 60

Nocturne H-Dur, Op. 62 Nr. 1

Goethe-Institut Lyon 18 rue François Dauphin Lyon 69002 Bellecour Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T19:00:00+02:00 – 2023-05-24T21:00:00+02:00

Sören Lukas Schirmer