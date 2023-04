Balade européenne commentée en allemand – 2ème arrondissement Goethe-Institut Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Balade européenne commentée en allemand – 2ème arrondissement Goethe-Institut Lyon, 15 mai 2023, Lyon. Balade européenne commentée en allemand – 2ème arrondissement Lundi 15 mai, 18h00 Goethe-Institut Lyon Gratuit sur inscription Dans le cadre du Joli mois de l’Europe 2023, nous organisons plusieurs balades européennes commentées dans les rues de Lyon et des communes aux alentours !

L’Europe n’est pas si loin de chez vous, elle est présente dans les lieux du quotidien, que cela soit un champ, une banque ou une école. Nous vous proposons donc une balade européenne commentée dans votre quartier pour découvrir quel est le rôle de l’UE dans votre environnement familier. Rendez-vous devant le Goethe-Institut. Goethe-Institut Lyon 18 rue François Dauphin Lyon 69002 Bellecour Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-des-europeens-lyon/evenements/balade-europeenne-commentee-jme2023?_ga=2.268807668.402429921.1681799894-474305218.1661755028 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

