Speak Dating – Joli Mois de Mai Goethe-Institut Lyon, 11 mai 2023, Lyon. Speak Dating – Joli Mois de Mai Jeudi 11 mai, 19h00 Goethe-Institut Lyon Entrée libre, inscription obligatoire Nous vous invitons à une édition spéciale lors du « Joli mois de mai » placé sous le signe de l’Europe et ses valeurs. Parlez-vous deutsch ? Sprechen Sie français ? Le Speak Dating s’adresse à des personnes germanophones et francophones qui souhaitent apprendre la langue étrangère en tandem. La méthode du tandem donne la possibilité de communiquer rapidement et facilement dans la langue de l’autre, et de construire des couples linguistiques sur le long terme. Intéressé·e ? Curieux et curieuse de voir comment cela peut fonctionner ?

Vous êtes donc tous et toutes les bienvenu·e·s à notre Speak Dating ! ATTENTION Nombre de places limité. Inscription obligatoire. Merci de mentionner votre langue maternelle lors de l’inscription. Goethe-Institut Lyon 18 rue François Dauphin Lyon 69002 Bellecour Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « info-lyon@goethe.de »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T19:00:00+02:00 – 2023-05-11T20:30:00+02:00 Speak dating Allemand Goethe Institut Lyon

