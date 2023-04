Concert – « …Depuis les ordres des anges » Goethe-Institut Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Concert – « …Depuis les ordres des anges » Goethe-Institut Lyon, 9 mai 2023, Lyon. Concert – « …Depuis les ordres des anges » Mardi 9 mai, 19h00 Goethe-Institut Lyon Entrée libre Poésie et musique, autour de l’œuvre de Rainer Maria Rilke « … depuis les ordres des Anges », un moment poétique et musical consacré aux Élégies de Duino de Rainer Maria Rilke en dialogue avec des compositions musicales d’Hindemith, Rihm, Alma Mahler, Berg, Barber… Des étudiant·e·s et leur professeur, Guillaume Dreidemie, proposeront une lecture d’un choix de textes des Élégies accompagnés par des musicien·ne·s du Conservatoire de Lyon. Un moment d’une belle intensité à découvrir de toute urgence ! Lecteur·trice·s: Thomas Bertheaume, Héloïse Dénecé, Guillaume Dreidemie et Pauline Rigaud

Chanteur·euse·s : Ninnog Memin, Xinpei Hong, Gaïane Gantier, Arthur Verdet, Polina Sayfulin

Pianistes : Françoise Agniel, Lucie Seillet Goethe-Institut Lyon 18 rue François Dauphin Lyon 69002 Bellecour Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « info-lyon@goethe.de »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T19:00:00+02:00 – 2023-05-09T20:30:00+02:00

