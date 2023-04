Projection film VOSTFR : Volker Schlöndorff – Vivre à tout prix Goethe-Institut Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Projection film VOSTFR : Volker Schlöndorff – Vivre à tout prix Goethe-Institut Lyon, 2 mai 2023, Lyon. Projection film VOSTFR : Volker Schlöndorff – Vivre à tout prix Mardi 2 mai, 20h00 Goethe-Institut Lyon Entrée libre Fiction, RFA 1967, 87 min. | Cycle Kinoche « Jeunesses allemandes » Précédé d’une introduction des étudiant·e·s en études cinématographiques ou germaniques à l’Université Lumière Lyon 2 Hans décide de quitter Marie. Alors qu’il s’apprête à coucher une dernière fois avec elle, Marie tire sur son ex-partenaire. Le soir même, elle persuade Günther, un jeune homme qu’elle connaît d’un bar, d’emporter le corps contre paiement. Après avoir été invité au Festival international de Cannes en 1967, Vivre à tout prix a été considéré comme le représentant le plus important du nouveau cinéma allemand. Le film prend pour modèle le film de gangsters américain, mais joue avec les clichés du genre.

La musique du long-métrage a été composée par Brian Jones, musicien des Rolling Stones, ce qui lui a valu une grande popularité, y compris auprès du jeune public. Vivre à tout prix est le deuxième film du réalisateur Volker Schlöndorff. En 1980, Schlöndorff a reçu l’Oscar du meilleur film en langue étrangère pour son adaptation de Die Blechtrommel (Le Tambour) de Günter Grass.

En partenariat avec le DAAD, l'Université Lumière Lyon 2 et l'ENS de Lyon.

