Gregor Hinz : Direction Lyon, le crayon à la main Goethe-Institut Lyon, 14 avril 2023, Lyon. Gregor Hinz : Direction Lyon, le crayon à la main 14 avril – 31 mai Goethe-Institut Lyon Entrée libre Impressions de voyage en dessin. L’illustrateur et auteur de BD Gregor Hinz fait le voyage de Kiel sur la Mer baltique jusqu’à Lyon en train et en vélo. Il exposera ses impressions de voyage en dessin chez nous. Gregor Hinz, né à Rostock en 1982, est graphiste, illustrateur et auteur de bande dessinée. Il vit à Kiel et édite le magazine Pure Fruit avec quelques ami·e·s. Il enseigne à l’école d’art Muthesius depuis 2011. Nous nous réjouissons de l’accueillir de nouveau chez nous après son exposition Bernstein en 2014 ! Ses BD sont pleines d’humour et oscillent entre le documentaire et une étrange poésie. Avec le soutien de la Kulturstiftung du Land de Schleswig-Holstein Goethe-Institut Lyon 18 rue François Dauphin Lyon 69002 Bellecour Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « info-lyon@goethe.de »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

