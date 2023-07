Visites découvertes et guidées du centre culturel allemand de Bordeaux Goethe-Institut Bordeaux Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

Visites découvertes et guidées du centre culturel allemand de Bordeaux 16 et 17 septembre Goethe-Institut Bordeaux Gratuit. Entrée libre.

Le Goethe-Institut, centre culturel allemand, ouvre ses portes !

Programme du samedi 16 septembre :

– À 14h, participez à une visite découverte du Goethe-Institut Bordeaux : « ARCHITECTURE, DESIGN & PHOTOGRAPHIE DANS LE CADRE FRANCO-ALLEMAND ». Cette année est placée sous le signe des 60 ans du traité de l’Élysée qui définit le cadre général des relations et de la coopération franco-allemande dans différents domaines. Une bonne occasion pour découvrir notre centre culturel au cœur de la ville, dans un bâtiment majestueux avec une bibliothèque conçue par des designers allemands.

– À 15h, découvrez « ANTHOLOGIES VISUELLES : MICHAEL WESELY » qui est une visite de l’exposition de photographies avec la directrice Luise Holke. Cette exposition présente une sélection de thèmes et de motifs grâce auxquels l’artiste berlinois est connu dans le monde entier : des architectures (notamment de Mies van der Rohe), des lieux en transition (comme la Potsdamer Platz), des portraits, nature-mortes et paysages. Ses photographies sont marquées par des temps d’exposition très longs entre cinq minutes jusqu’à plusieurs années. « Anthologies Visuelles » est la première exposition personnelle de Michael Wesely en France.

À 16h : « BIBLIOPHILE : la bibliothèque franco-allemande et les plus beaux livres » vous présente la bibliothèque franco-allemande, qui est le cœur battant de l’immeuble, où se prolonge et se reflète la programmation culturelle et éducative. L’identité inspirante a été conçu par les designers allemands Axel Kufus (concept et mobilier) et Bernhard Dessecker (luminaire). Un lieu pour les bibliophiles, avec de multiples possibilités et contenus. Découvrez à cette occasion l’exposition des plus beaux livres allemands de 2022, sélectionnés par la Stiftung Buchkunst pour leur conception et finition créatives. Un regard stimulant sur le livre en tant qu’objet d’art et de design.

Programme du dimanche 17 septembre :

– À 11h : « BIBLIOPHILE : La bibliothèque franco-allemande & l’art du livre ».

– À 12h : « ANTHOLOGIES VISUELLES : MICHAEL WESELY » qui propose une visite et le finissage de l’exposition de photographies avec la directrice Luise Holke.

– À 13h, participez à la visite découverte du Goethe-Institut Bordeaux : « ARCHITECTURE, DESIGN & PHOTOGRAPHIE DANS LE CADRE FRANCO-ALLEMAND ».

Goethe-Institut Bordeaux 35 cour de Verdun, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 48 42 65 http://www.goethe.de/bordeaux https://www.facebook.com/goetheinstitut.bordeaux/ Goethe-Institut encourage la connaissance de la langue allemande à l’étranger et entretient la coopération culturelle internationale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:00:00+02:00

©Emilie Goa / Goethe-Institut Bordeaux