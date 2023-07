Balade sensorielle Gœrsdorf, 23 juillet 2023, Gœrsdorf.

Gœrsdorf,Bas-Rhin

Rendez-vous dans les Vosges du Nord (23/07 au Liebfrauenberg et 29/07 au col du pigeonnier) pour des jeux sensoriels, une expression corporelle et une recherche d’éléments de la forêt. Sur inscription..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 15:30:00. EUR.

Gœrsdorf 67360 Bas-Rhin Grand Est



Rendezvous in the Northern Vosges (07/23 at Liebfrauenberg and 07/29 at Col du Pigeonnier) for sensory games, body expression and a search for forest elements. Registration required.

Cita en los Vosgos del Norte (23/07 en Liebfrauenberg y 29/07 en Col du Pigeonnier) para juegos sensoriales, expresión corporal y búsqueda de elementos del bosque. Inscripción obligatoria.

Treffpunkt in den Nordvogesen (23/07 am Liebfrauenberg und 29/07 am Col du pigeonnier) für Sinnesspiele, körperlichen Ausdruck und die Suche nach Elementen des Waldes. Auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-06-21 par Office de tourisme de l’Alsace Verte