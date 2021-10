Goélettes malgaches : Une coopération franco-malgache au milieu du 19e à Madagascar Maison de la Mer, 27 novembre 2021, Nantes.

Conférence. L’art de la navigation et de la construction marine n’est pas nouveau pour les Malgaches dont les ancêtres ont traversé l’Océan indien avant d’accoster sur la Grande île quelques siècles auparavant. Au milieu du 19e siècle, le roi Radama II, soucieux d’ouvrir Madagascar au reste du monde, demanda à son homologue Napoléon III de lui envoyer des charpentiers afin d’enseigner à son peuple l’art de la construction navale. Ainsi la famille Joachim, originaire d’une famille bretonne, et d’autres, Réunionnais, partirent de l’île sœur vers Madagascar pour former des charpentiers de marine malgaches sur le modèle des goélettes bretonnes. Il faudra attendre 1913 pour que les chantiers de l’école voient le jour. Ce savoir-faire s’est transmis ensuite de père en fils jusqu’à nos jours.Au travers de cette table-ronde animée par plusieurs intervenants, nous allons aborder les aspects historiques et culturels de cette implantation, mais également les enjeux sociaux-économiques et environnementaux qui en découlent et l’avenir de ce patrimoine commun entre les deux pays. Intervenants : Pr Jean-Aimé Rakotoarisoa, Frédéric Marquet, Gilles Béville…Modérateur : Vonjy Andrianatoandro pour Hetsika Evénement co-organisé avec le Comité Nantais de Documentation Historique de la Marine et Hetsika, en partenariat avec Trans-Mad Développement.

