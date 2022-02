Godspeed You! Black Emperor Le Krakatoa Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Godspeed You! Black Emperor

Le Krakatoa, le jeudi 6 octobre à 20:30

Le Krakatoa, le jeudi 6 octobre à 20:30

Formé en 1994 et étroitement lié à l’histoire du prestigieux label Constellation Records, Godspeed You! Black Emperor se pose en collectif artistique engagé, foncièrement anticapitaliste, utopiste, et évoluant sous les radars de l’ère du média omniscient. Inspiré par la pandémie, leur septième album enregistré masqué et distancié prend des airs de bande-son de fin du monde. Un voyage épique et orageux qui confirme une certaine vision de la musique, nourrie de jazz, de musique électronique, de classique et d’expérimentation; cassant les formats, les rythmiques, les structures et les usages.

28€/25€

Organisateur : TRANSROCK Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac Arlac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-06T20:30:00 2022-10-06T23:30:00

