GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR Alhambra, 29 janvier 2022, Genève.

GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR

Alhambra, le samedi 29 janvier 2022 à 19:00

L’éblouissante constellation GY!BE dévoile son post-rock instrumental sans concession, hors star system, depuis plus de 25 ans, dans un monde où toute nuance d’optimisme s’accompagne d’une lueur de danger. Fun fact : les chefs de file du post-rock made in 2000 – qui compte des poids lourds tels que Sigur Rós ou Explosions in the Sky – tirent leur nom d’un documentaire japonais en noir et blanc de 1976 sur un gang de motards rebelles, les Black Emperors, et leur vie aux confins de la légalité. À l’instar du film, le band de Montréal serpente dans ses road-trip orchestraux, entre échappées nocturnes et postures cracheuses, déclinant ses fracas apocalyptiques de lueurs blafardes en crépitements annonciateurs jusqu’à des déflagrations stroboscopiques. G_d’s Pee AT STATE’S END, le 10e opus du collectif capture merveilleusement la grandeur, l’Angst et la puissance de leur rock symphonique, et ouvre une fenêtre d’espoir dans un monde en lutte perpétuelle.

De 24.- francs à 39.- francs

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T19:00:00 2022-01-29T23:00:00