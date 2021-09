Sézanne Sézanne Marne, Sézanne God Save The King – 22ème Festival Baroque de Sézanne Sézanne Sézanne Catégories d’évènement: Marne

Sézanne

God Save The King – 22ème Festival Baroque de Sézanne Sézanne, 1 octobre 2021, Sézanne. God Save The King – 22ème Festival Baroque de Sézanne 2021-10-01 – 2021-10-03

Sézanne Marne festivalsezanne@yahoo.fr dernière mise à jour : 2021-09-15 par Office de tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’

Détails Catégories d’évènement: Marne, Sézanne Autres Lieu Sézanne Adresse Ville Sézanne lieuville 48.72324#3.71946