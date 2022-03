GOD SAVE THE CAR Linas Linas Catégories d’évènement: Essonne

Linas

GOD SAVE THE CAR Linas, 9 avril 2022, Linas. GOD SAVE THE CAR Av. Georges Boillot, 91310 Linas Autodrome Linas-Montlhéry Linas

2022-04-09 08:00:00 08:00:00 – 2022-04-09 17:30:00 17:30:00 Av. Georges Boillot, 91310 Linas Autodrome Linas-Montlhéry

Linas Essonne Linas Essonne C’est le rendez-vous british incontournable de la saison. En partenariat avec le magazine Classic & Sports Car nous vous donnons rendez-vous le samedi 9 avril 2022 pour la 5ème édition de cet événement dédié à la culture anglaise. publicevents.fr@utac.com +33 1 69 80 17 00 https://www.parisautoevents.com/calendrier/god-save-the-car-and-the-motorcycle Av. Georges Boillot, 91310 Linas Autodrome Linas-Montlhéry Linas

dernière mise à jour : 2022-02-08 par Destination Paris-Saclay

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Linas Autres Lieu Linas Adresse Av. Georges Boillot, 91310 Linas Autodrome Linas-Montlhéry Ville Linas lieuville Av. Georges Boillot, 91310 Linas Autodrome Linas-Montlhéry Linas Departement Essonne

Linas Linas Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/linas/

GOD SAVE THE CAR Linas 2022-04-09 was last modified: by GOD SAVE THE CAR Linas Linas 9 avril 2022 Essonne Linas

Linas Essonne