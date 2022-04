God Is An Astronaut• Oh Hiroshima • What Aleph Said | Genève PTR Usine Post Tenebras Rock, 20 mai 2022, Genève.

Post Tenebras Rock, le vendredi 20 mai à 20:00

### GOD IS AN ASTRONAUT Prêt pour un voyage sonore et sensoriel à couper le souffle ? Ça tombe bien ! Le groupe irlandais, God Is An Astronaut, passe par Genève pour la tournée des 15 ans de l’album «All Is Violent, All Is Bright ». Ce groupe instrumental ne manquera pas de te plonger profondément dans une atmosphère de rock intense à la frontière du psychédélique avec des arrangements soignés et des rifs percutants. Ne manque pas l’occasion de voir le groupe en live à PTR ! ### OH HIROSHIMA Leur nouvel album sorti en 2022 « Myriad » est un mélange d’émotions, de tristesse infinie aux moments de clarté, et de mélodies déchirantes se mêlant à un volcan grondant de bruits puissants féroces. L’utilisation unique de trompettes, de violoncelles et de trombones tout au long de l’album permet à chaque morceau de se démarquer des autres. Après un changement dans la formation du groupe, les frères Jakob Hemström et Oskar Nilsson ont abattu les murs créatifs et offrent à leur public une palette musicale encore plus large relevant ainsi le niveau leur permettant d’acquérir une renommée non seulement dans les cercles post-rock, mais aussi au-delà. ### What Aleph Said What Aleph Said combine des influences post-rock et rock progressif pour produire un rock instrumental solaire. L’univers musical de ce groupe comporte aussi bien des atmosphères planantes patiemment construites, avec une basse que l’on se prend à confondre avec un orgue, que des riffs très directs à la limite du stoner. En 2021, What Aleph Said sort AEONIA (Fluttery Records), un album qui se situe dans la lignée de groupes comme If these Trees could Talk, Toundra et God is an Astronaut.

Entrée : 35.- Prélocs : 30.- Membres PTR : 20.- 20ans/20francs : 30.-

Post Tenebras Rock Place des Volontaires 4 1204 Genève Genève Jonction



2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T23:30:00