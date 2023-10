Gobelins : stage design graphique GOBELINS Paris Paris, 23 octobre 2023, Paris.

Du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 27 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 11 ans. payant

Stage en présentiel de 5 jours matériel informatique fourni, 500 euros

Un atelier de design graphique pour créer différents projets personnels (gif animé, visuels,….)

Au programme… Typographie, projets personnels et design graphique (PAO)

Une première phase est dédiée à la typographie et à la création de caractères, de dessins ou de formes à main levée. Vous serez également en mesure de créer votre propre style graphique : à vous de jouer avec les caractères, de leur donner la forme que vous souhaitez afin de les personnaliser et de trouver votre style.

L’objectif de l’atelier est de travailler sur différents projets graphiques comme dans le cadre d’une vraie agence de communication : visuels, messages, illustration,…

Vous pourrez retravailler vos différents projets et votre identité graphique stylisée sur Photoshop et Illustrator. A la fin de l’atelier, vous pourrez repartir avec vos projets imprimés et sur votre clé USB.

Cet atelier permet d’enrichir les compétences de tout participant souhaitant s’orienter vers les domaines du design graphique (motion design, concepteur réalisateur graphique) et d’initier ou de compléter son dossier graphique.

GOBELINS Paris 73 boulevard Saint-Marcel 75013 Paris

Contact : https://ateliers.gobelins.fr/ +33631508717 lbouhali@gobelins.fr https://www.facebook.com/gobelins.ecole/ https://ateliers.gobelins.fr/Stage-design-graphique-p-22-c-15.html

