GOBELINS Paris : Stage BD / Illustration GOBELINS Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris GOBELINS Paris : Stage BD / Illustration GOBELINS Paris Paris, 23 octobre 2023, Paris. Du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 27 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 11 ans. Jusqu’à 73 ans. payant Stage de 30h, tarif : 500 euros Passionné (e) d’illustration et/ou de BD, ce stage de découverte de la démarche créative de l’école mais aussi de création, conduisant à l’élaboration de planches d’illustration et/ou de bande-dessinée, est fait pour toi ! Souvent désignée comme le « neuvième art », la BD permet par l’approche graphique de s’exprimer et de créer une histoire en images. Les participant.e.s ont le choix entre réaliser une mini-BD ou un projet en Illustration. Illustrer une histoire ou réaliser une bande dessinée, ce n’est pas seulement savoir dessiner. L’idée est d’écrire son texte, de savoir quoi illustrer et de réaliser les esquisses, l’encrage ainsi que la couleur. Pour la BD : storyboard, rapport texte/image, codes de la narration en bande-dessinée (cadrage,…), choix graphiques et réalisation de sa mini-BD personnalisé. L’objectif est de créer sa mini-BD et d’apprendre les codes de la narration en bande-dessinée pour prolonger son travail à la maison. Pour l’Illustration : recherche documentaire, choix de son texte, choix graphiques, choix de ses cadrages, création de l’univers (décor, personnage), réalisation de ses illustrations. L’objectif est de raconter une histoire en images. Le choix du rendu est libre : papier ou numérisé. Tu pourras développer ton projet personnel aidé des conseils personnalisés de l’intervenant. Il s’agit pour les participant(e) s à l’atelier de développer un style graphique particulier tout en travaillant la narration par le découpage et le rapport texte/image. Cet atelier permet d’enrichir les compétences de tout participant souhaitant s’orienter vers les domaines de l’animation et du design graphique. GOBELINS Paris 73, boulevard Saint Marcel 75013 Paris Contact : https://ateliers.gobelins.fr/ +33631508717 lbouhali@gobelins.fr https://www.facebook.com/gobelins.paris/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/gobelins.paris/?locale=fr_FR https://ateliers.gobelins.fr/Stage-Illustration-et-BD-p-25-c-15.html

Crédit Photo : Jean-Christophe NUQUET Planche de BD Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu GOBELINS Paris Adresse 73, boulevard Saint Marcel Ville Paris Departement Paris Lieu Ville GOBELINS Paris Paris latitude longitude 48.8371899904857,2.35376699005894

GOBELINS Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/