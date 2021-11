Goban’Ruelles – Marché de Noel Saint-Gobain, 4 décembre 2021, Saint-Gobain.

Goban’Ruelles – Marché de Noel Saint-Gobain

2021-12-04 – 2021-12-04

Saint-Gobain Aisne

5 5 Marché de Noel de Saint-Gobain. Défi de 15h à 16h. Retrait des dossards au chalet des Leups à partir de 14h15 – Parcours trail – course à pieds, marche en plein cœur du village, ses sentes, ses grimpettes, ses marches. Circuit pédestre de 0,7 km à parcourir un maximum de fois en 1h. Parcours ouvert à tous, présence et autorisation obligatoire des parents pour les mineurs. Concours du meilleur déguisement. Cidre ou chocolat chaud, et brioche sont offerts à l’arrivée.

vttlesleups@hotmail.com

VTTLESLEUPS

Saint-Gobain

