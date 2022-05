Go!azen Sare Sare Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Sare Pyrénées-Atlantiques Sare 12 12 EUR Pour la première fois au Labourd les acteurs de la série Goazen viendront avec leur spectacle musical. Depuis quelques années, cette série de la chaine publique basque EITB fait un tabac auprès des jeunes de tout le Pays Basque. C’est une série dans le style comédie musicale qui mélange les classiques du répertoire basque avec les chansons les plus modernes. Dans la promotion de cette année nous retrouvons un jeune saratar Joanes Etxebeste. Le jeune artiste que nous connaissons aussi sous son nom d’artiste le clown Pontx réalise un rêve en participant à la série. Nous l’accueillerons avec joie et fierté. Le concert est organisé par l’ikastola Olhain de Sara. Restauration sur place.

