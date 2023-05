GOAT II By A2H La Place Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris GOAT II By A2H La Place, 26 mai 2023, Paris. Le vendredi 26 mai 2023

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant

Rendez-vous le vendredi 26 Mai de 19h30 à 22h à La Place pour la deuxième édition de l’événement “GOAT” By A2H ! Au programme ? 20 concurrents plus chauds les uns que les autres qui s’affronteront en kickage lors d’un Rap Contest sur la scène de La Place pour tenter de remporter la somme de 1000€ et le titre de “GOAT” de cette 2ème édition ! Hosté par A2H lui-même, le concours se déroulera en 5 manches au cours desquelles les candidats seront éliminés au fur et à mesure.

Dayarga, le GOAT de la 1ère édition, viendra remettre son titre en jeu. Et les 3 demi-finalistes de la 1ère édition sont d’office réinvités pour retenter leur chance.

Pour départager les 20 artistes retenus : un jury d’exception qui sera annoncé quelques jours avant l’événement. Les prods seront choisies au préalable et jouées par un Liveband La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://link.dice.fm/laplace/goat-II-by-a2h

