Tours Indre-et-Loire L’association Goat Cheese a décidé de ne pas rester sur ses 10 ans annulés l’an passé, et car 11 bougies ça se fête aussi, attendez vous à un beau programme dans toute la ville ce Samedi 13 Novembre avec un final au Bateau en compagnie de :

– Verbal Razors (thrash – Tours)

– Heavy Heart (punk rock – Nantes)

– Toekan (post rock – Tours)

– Ultramoderne (electro pop – Orléans)

