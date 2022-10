Réunion pour l’eau goasven café Catégorie d’évènement: Finistère

Pour s’organiser et nous coordonner, afin que l’eau reste dans les rivieres et dans les nappes, nous vous proposons de se retrouver à GOASVEN à LOGONNA DAOULAS le DIMANCHE 9 OCTOBRE à 17h00, goasven café goasven,logonna daoulas 29460 Finistère Bretagne Bonjour tout le monde, Comme redouté, les travaux de la plus grosse bassine jamais construite

ont commencé à Ste Soline mercredi dernier !

Malgré une opposition massive, le gouvernement décide de passer en

force. Bassine Non Merci aux cotés des Soulèvements de la Terre et de 30 autres

collectifs, syndicats et associations appellent à converger pour un

grand week end d’opposition massive le troisième week end suivant le

début des travaux, soit les 29, 30, 31 OCTOBRE ET 1er NOVEMBRE. Cette lutte nous concerne toustes, car il s’agit d’empêcher la

privatisation d’un bien commun précieux et vital : l’eau. Pour s’organiser et nous coordonner, afin que l’eau reste dans les rivieres et dans les nappes, nous vous proposons de se retrouver à GOASVEN à LOGONNA DAOULAS le DIMANCHE 9 OCTOBRE à 17h00, pour une courte projection suivi d’un temps de discussion. Vous pouvez ramener de quoi grignoter :) N’hésitez pas à transmettre cette invitation aux personnes que vous

pourriez penser intéressées, et à envoyer des personnes relais : L’idée

est que les personnes présentes à cette discussion puissent

ensuite retransmettre les infos dans leurs organisations, cercles

d’amis, réseaux et mobiliser des forces vives pour ce moment charnière. PAS UNE BASSINE DE PLUS ! NO BASARAN ! A très vite!

