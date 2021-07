Les Lilas LE TRITON Les Lilas, Seine-Saint-Denis go to the dogs ! LE TRITON Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

go to the dogs ! LE TRITON, 4 novembre 2021

LE TRITON, le jeudi 4 novembre à 20:30

Dans leur jeune histoire, les manceaux de “Go To The Dogs !” ont déjà connu plusieurs (en)vies. Tout d’abord trio formé en 2017 autour de la guitare d’Arnaud Edel, de la basse de Samuel Foucault et de la batterie de Jean-Emmanuel Doucet, le groupe a musclé son jeu deux ans plus tard avec l’arrivée de la trompette d’Aristide d’Agostino et des saxophones de Thibaud Thiolon. Riche de leurs différences et de leurs affinités funk, folk ou rap, ils se sont rassemblés autour d’une saine trinité : Ornette (Coleman), (John) Zorn et Marc Ribot. Se placer sous l’égide de ces trois monuments, c’est envisager le jazz comme une matière inflammable, qui peut faire feu de tout bois : de branchages punk, de brindilles free, de bourgeons rock, de racines d’Americana ou de feuillages latins. C’est aimer les points d’exclamation, les curieux mélanges et les expressions avec le mot “dog”. Bref, c’est voir la musique comme une cour de re-création où l’on rit de se voir si libres.

Tarif E (20€, 15€, 12€, 8€)

go to the dogs ! LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-04T20:30:00 2021-11-04T22:00:00

