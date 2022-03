Go to The Dogs et Dudù Kouaté – Saison Pannonica Pannonica (Salle) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Go to The Dogs et Dudù Kouaté – Saison Pannonica Pannonica (Salle), 25 mai 2022, Nantes. 2022-05-25 Ouverture des portes à 20h30

Horaire : 21:00

Ouverture des portes à 20h30
Concert. Il y a des trinités qui vous marquent à vie. Pour certains c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour d'autres, c'est Ornette (Coleman), (John) Zorn et Marc Ribot. Quand ils vous tombent dessus, ça change la vie. On n'entre pas en religion mais presque. Car se placer sous l'égide de ces trois monuments, c'est envisager le jazz comme une matière inflammable, qui peut faire feu de tout bois. Pour ce nouveau répertoire, le groupe manceau a rencontré Dudù Kouaté. Musicien percussionniste, issu d'une famille de griots, le Sénégalais, membre de l'Art Ensemble Of Chicago, est autant marqué par les chants traditionnels africains que les musiques improvisées. Arnaud Edel : guitareAristide D'Agostino : trompetteThibaud Thiolon : saxophonesSamuel Foucault : basseJean-Emmanuel Doucet : batterieDudù Kouaté : percussions, ngoni, voix

