GO TO BAMAS L’épicentre Vésenaz, jeudi 20 juin 2024.

GO TO BAMAS ROCK ACOUSTIQUE Jeudi 20 juin, 20h00 L’épicentre Tarif unique 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-20T20:00:00+02:00 – 2024-06-20T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-20T20:00:00+02:00 – 2024-06-20T22:00:00+02:00

GO TO BAMAS

Leurs influences vont de Nick Cave à Tom Waits, de Radiohead à Archive. Le groupe invite son public à un voyage, à une rencontre, jouant adroitement avec les intensités où les morceaux mélancoliques s’entremêlent à ceux plus légers, souvent intenses en émotion et foncièrement sources d’espoir.

Quelle est cette destination Bamas? Qu’importe l’endroit, qu’importe la personne, l’important est l’ouverture, la découverte, le partage, la générosité et l’échange.

Sur scène, Tom, le chanteur, à l’audace des timides. Sa voix est authentique et sa présence scénique est envoutante. Steve, à la guitare acoustique, guide ce voyage avec sa sensibilité et sa créativité. Clara, au violon, à la scie et au chant, nous emporte avec délicatesse dans ses mélodies harmonieuses. Maik Gudehus (ex-Nostromo) impose avec sa finesse, sa puissance et sa justesse de frappe. A la basse et au Moog, Anthon Weber accentue l’intensité et apporte encore plus de profondeur et de puissance à ce groupe hors norme.

Cette soirée est l’occasion pour Go To Bamas, un groupe de Genève, d’enregistrer un live et une vidéo. Il attend un maximum de public de la commune et d’ailleurs pour faire de cet événement une belle fête.

L’épicentre chemin de Mancy 61 Vésenaz 1245 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.epicentre.ch/evenement/6c3bc54d-c685-46b8-a607-0a08a982f31a_go-to-bamas/ »}]

DR