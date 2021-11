Genève Saint-Gervais Genève Genève Go Go Othello Saint-Gervais Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

du samedi 20 novembre au lundi 22 novembre à Saint-Gervais Genève

Tout part d’un constat: aujourd’hui dans les pays germanophones, Othello est presque tout le temps joué par des acteurs blancs. Si un comédien noir n’est même pas choisi pour incarner le Maure de Venise, où une _comédienne noire_ peut-elle espérer être embauchée? Dans un club de strip-tease? C’est précisément sur un plateau transformé en scène de pole dance que Ntando Cele choisit d’enrayer ce récit colonial. À Berne où elle vit et travaille, la comédienne est invariablement traitée comme un phénomène: «le fait que je sois Noire reste l’attraction principale». Électrisante et vulnérable, elle se lance dans une recherche d’identité profonde, chante, danse, se met à nu, sonde les histoires de vie des artistes d’hier et d’aujourd’hui qui ont fait ce chemin avant elle. Une performance de stand-up, violente et joyeuse, qui décape l’âme. **Performance** Ntando Cele **Conception et mise en scène** Ntando Cele et Raphael Urweider **Texte** Raphael Urweider **Composition et musique live** Simon Ho **Composition, loops et beats** Michael Sauter **Chorégraphie** Chera Mack **Création et régie lumières** Maria Liechti Spectacle en anglais surtitré en français Dans le cadre du Festival Les Créatives

Plein tarif 30.– / Tarif réduit (chômeurs, AVS, AI) 20.– / Tarif pro 15.– / Tarif jeune public (moins de 20 ans, étudiants, apprentis) 12.–

Si, de nos jours, le rôle du Maure Othello est presque toujours incarné par des acteurs blancs, où une comédienne noire peut-elle espérer être embauchée, se demande la sud-africaine Ntando Cele ? Saint-Gervais Genève Rue du Temple 5, 1201 Genève Genève

2021-11-20T19:00:00 2021-11-20T20:15:00;2021-11-21T18:00:00 2021-11-21T19:15:00;2021-11-22T20:30:00 2021-11-22T21:45:00

