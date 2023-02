Go Go Othello Brest Catégories d’Évènement: Brest

Go Go Othello, 1 mars 2023, Brest
17 Avenue Clemenceau

2023-03-01 22:00:00 – 2023-03-01 Brest

Finistere Sur la scène d’un étrange cabaret, accompagnée au clavier par Simon Ho, l’artiste sud-africaine Ntando Cele se transforme en chanteuse d’opéra, en danseuse burlesque, rappeuse ou go go girl, puisant dans la vie d’artistes d’hier et aujourd’hui matière à explorer les fantasmes liés au corps féminin noir. Dénonçant son assignation à n’être qu’un objet érotique et exotique sur les scènes européennes, elle se lance dans la recherche d’une image positive d’elle-même. Dans le cadre du Festival DañsFabrik

Tarifs : 8€ ou Pass Festival

