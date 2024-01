Go Girls Party Bar à Bulles Paris, 24 janvier 2024, Paris.

Le mercredi 24 janvier 2024

de 18h00 à 23h30

.Public adultes. gratuit

Pour se rencontrer autour d’un verre, le collectif Go Girls organise Go Girls Party, le 24 janvier au Bar à Bulles !

En octobre 2021, nous avons lancé Go Girls, un espace de sororité et de liberté de paroles qui vise à mettre en avant les femmes, personnes trans et non binaires qui travaillent dans le milieu de la culture.

Pour cette nouvelle soirée en mixité choisie, nous aimerions beaucoup vous voir le 24 janvier au Bar à Bulles.

Ce serait l’occasion que l’on se rencontre autour d’un verre de façon à échanger et surtout de passer un moment cool ensemble.

Bar à Bulles 4 cité Véron 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/go-girls-party/ https://fb.me/e/1kbttH1t6

Go Girls