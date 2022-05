GO GAM ! avec Fugue, Kanis & Lou et Two Trains Left Creil, 14 mai 2022, Creil.

GO GAM ! avec Fugue, Kanis & Lou et Two Trains Left Creil

2022-05-14 – 2022-05-14

Creil Oise Creil

Tout au long de l’année la Grange à Musique accompagne des artistes locaux avec pour objectif de les aider à se structurer et à se développer à travers des rencontres mais aussi des répétitions et des résidences.

Go GAM ! c’est un rendez-vous visant à mettre en avant ce travail annuel mais aussi à le parfaire. L’après-midi, des tables rondes seront proposées aux artistes en présence de professionnels (programmateurs, médias, administrateurs…) autour de la communication et de la structuration administrative.

Dès 18h nous ouvrons les portes au public pour vous présenter trois projets accompagnés cette année. Fugue synthétise l’énergie des Pixies et la mélancolie de The Cure. Kanis & Lou navigue entre la douceur des mélodies des mers du sud et l’ambiance bouillonnante du jazz hawaïen des années 30. Influencé par A Day To Remember ou New Found Glory, Two Trains Left est probablement le meilleur groupe pop punk de l’hexagone.

+33 3 44 72 21 40 http://www.gam-creil.fr/

Two Trains Left

Creil

dernière mise à jour : 2022-04-14 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise