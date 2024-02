Go fast quintet (Jazz club 19100) (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde, vendredi 15 mars 2024.

Go fast quintet (Jazz club 19100) (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde Corrèze

Les musiciens de GO FAST se sont donnés pour objectif d’enflammer les esprits les plus neurasthéniques en puisant leur répertoire dans un jazz incandescent, puissant et terriblement énergique. Et pour que ce soit encore plus la fête, ils ont invité Bastien WEEGER, un saxophoniste qui sillonne les festivals de jazz de France et d’Europe avec son groove et sa virtuosité surprenante. Alors, si ce que vous aimez, c’est un jazz intuitif respirant la joie de vivre, vous serez certainement ravis !

A 20h45. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:45:00

fin : 2024-03-15 22:30:00

Route de Lissac

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine jazzclubbrive@gmail.com

L’événement Go fast quintet (Jazz club 19100) (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2024-02-03 par Brive Tourisme