Go Entrepreneurs Lyon La Sucrière Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Go Entrepreneurs Lyon La Sucrière, 23 juin 2022, Lyon. Go Entrepreneurs Lyon

La Sucrière, le jeudi 23 juin à 09:00

Une journée de rencontres pour créer et développer son entreprise —————————————————————– Témoignages, conseils, financement, innovation, networking, partage d’expériences… Profitez de cette journée pour concrétiser vos projets, développer votre activité et susciter des opportunités professionnelles. Go Entrepreneurs Lyon Auvergne-Rhône-Alpes vous donne rendez-vous le 23 juin 2022 à La Sucrière. A vos marques, prêts, entreprenez !

Sur inscription, voir conditions et tarifs

Là où tout devient possible La Sucrière 49-50 Quai Rambaud, 69002 Lyon Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-23T09:00:00 2022-06-23T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu La Sucrière Adresse 49-50 Quai Rambaud, 69002 Lyon Ville Lyon lieuville La Sucrière Lyon Departement Métropole de Lyon

La Sucrière Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Go Entrepreneurs Lyon La Sucrière 2022-06-23 was last modified: by Go Entrepreneurs Lyon La Sucrière La Sucrière 23 juin 2022 La Sucrière Lyon lyon

Lyon Métropole de Lyon